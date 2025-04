Neue Anlage im Freiberger Tierpark eingeweiht

Das Areal an der Chemnitzer Straße ist um den früheren Rosengarten erweitert worden. Was wird hier geboten?

Der Freiberger Tierpark hat eine neue Attraktion: Zum Tierparkfest ist am Ostersonntag der umgestaltete Rosengarten eingeweiht worden. Bei herrlichem Wetter seien rund 1500 bis 2000 Gäste in die Anlage an der Chemnitzer Straße gekommen, freute sich Tierparkleiter Peter Heinrich: „Wir sind zufrieden.“ Das Fest sei vom Tierpark-Förderverein...