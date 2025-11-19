Neue Biersorte kommt im Februar: Freiberger Brauhaus braut „Erzgold Hell“

Das Freiberger Brauhaus sorgte zum Bergbieranstich für eine Überraschung. Marketingleiter Frank Rehagel kündigte eine Neuheit im Sortiment an. Die erste Verkostung wird aber noch warten müssen.

Ein vielversprechender Name und eine Bitte um Geduld: Das Freiberger Brauhaus hat ein neues Bier präsentiert, das den Namen „Erzgold Hell“ tragen wird. Das helle Bier soll laut Marketingchef Frank Rehagel ab Mitte Februar 2026 in den Handel kommen. Rehagel zeigte sich begeistert von der Neuentwicklung: „Wir denken den Biergenuss neu“,... Ein vielversprechender Name und eine Bitte um Geduld: Das Freiberger Brauhaus hat ein neues Bier präsentiert, das den Namen „Erzgold Hell“ tragen wird. Das helle Bier soll laut Marketingchef Frank Rehagel ab Mitte Februar 2026 in den Handel kommen. Rehagel zeigte sich begeistert von der Neuentwicklung: „Wir denken den Biergenuss neu“,...