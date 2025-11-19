Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gemeinsames Anstoßen nach dem erfolgreichen Fassbieranstich im Brauhaus Freiberg.
Gemeinsames Anstoßen nach dem erfolgreichen Fassbieranstich im Brauhaus Freiberg. Bild: Mathias Herrmann
Ronny Schwarz vom Tourismusverband Erzgebirge durfte dieses Jahr das Bergbierfass anstechen.
Ronny Schwarz vom Tourismusverband Erzgebirge durfte dieses Jahr das Bergbierfass anstechen. Bild: Mathias Herrmann
Nach vielen Schlägen floss Freiberger aus dem Fass für die Gäste im Brauhof.
Nach vielen Schlägen floss Freiberger aus dem Fass für die Gäste im Brauhof. Bild: Mathias Herrmann
Die Bierführungen mit Braumeister Michael sind seit Jahren beliebt und ausgebucht.
Die Bierführungen mit Braumeister Michael sind seit Jahren beliebt und ausgebucht. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Neue Biersorte kommt im Februar: Freiberger Brauhaus braut „Erzgold Hell“
Von Mathias Herrmann
Das Freiberger Brauhaus sorgte zum Bergbieranstich für eine Überraschung. Marketingleiter Frank Rehagel kündigte eine Neuheit im Sortiment an. Die erste Verkostung wird aber noch warten müssen.

Ein vielversprechender Name und eine Bitte um Geduld: Das Freiberger Brauhaus hat ein neues Bier präsentiert, das den Namen „Erzgold Hell“ tragen wird. Das helle Bier soll laut Marketingchef Frank Rehagel ab Mitte Februar 2026 in den Handel kommen. Rehagel zeigte sich begeistert von der Neuentwicklung: „Wir denken den Biergenuss neu“,...
