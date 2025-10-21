Neuer Einkaufsmarkt entsteht zwischen Mulda und Helbigsdorf: Ein Teil ist bereits sichtbar

An der Staatsstraße 210 zwischen Mulda und Helbigsdorf hat der Neubau des Penny-Einkaufsmarktes begonnen.

Autofahrerinnen und Autofahrer sehen es bereits: Zwischen Mulda und Helbigsdorf ist auf einer Wiese an der S 210 das erste sichtbare Teil des neuen Einkaufsmarktes entstanden. Laut Bürgermeister Michael Wiezorek (parteilos) handelt es sich um eine Stützmauer, die den Hang zur Straße hin abfängt und das Baufeld sichert. Das eigentliche...