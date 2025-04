Neuer Lidl-Markt in Freiberg: Das sagen die Leser der „Freien Presse“ dazu

In Freiberg will der große Discounter einen zweiten Markt errichten, direkt an der Dresdner Straße. Was den einen eine gute Idee zu sein scheint, halten manche Freiberger aber für überflüssig.

Auf einer großen Brache an der Dresdner Straße in Freiberg, gegenüber der Jakobikirche, sollen in der nahen Zukunft sowohl ein neuer Lidl-Einkaufsmarkt mit großem Parkplatz, als auch eine Wohnbebauung entstehen. Vor allem über die Außengestaltung des Marktes gab es im Freiberger Stadtrat unterschiedliche Auffassungen, weshalb ein Beschluss...