Neuer Vize-Landrat in Freiberg: Bürokratie abbauen, die wir selbst geschaffen haben

Dr. Christoph Trumpp ist am Mittwoch vom mittelsächsischen Kreistag zum 1. Beigeordneten gewählt worden. Der 39-Jährige hatte zuvor seine Ziele skizziert.

Im Landratsamt Mittelsachsen herrscht teilweise eine „Kultur der Entmutigung“. Diese Einschätzung hat Dr. Christoph Trumpp am Mittwoch in der öffentlichen Sitzung des Kreistages getroffen. Der 39-jährige Finanzwirtschaftler, der aktuell der Kämmerer des Landkreises ist, bewarb sich um die Wahl zum ersten Beigeordneten. In seiner Rede...