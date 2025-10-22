Neueste Attraktion im Erzgebirge: Riesengroßes Olbernhauer Reiterlein

Freiberg
Im Nussknackermuseum Neuhausen gibt es eine ziemlich große Überraschung. Sie ist aber nicht das einzige Highlight, das die Besucher in den Bann zieht.
Im Nussknackermuseum Neuhausen ist ein neues Exponat eingetroffen. Es soll ab dem 1. Advent präsentiert werden und dürfte schon wegen seiner Dimensionen ein Hingucker werden: Das Riesen-Reiterlein der Olbernhauer Firma Legler ist etwa drei Meter hoch und zwei Meter lang.
