Da staunen Groß und Klein: Uwe Löschner, Chef des Nussknackermuseums Neuhausen, und sein Sohn Karl bewundern den Neuankömmling.
Da staunen Groß und Klein: Uwe Löschner, Chef des Nussknackermuseums Neuhausen, und sein Sohn Karl bewundern den Neuankömmling. Bild: K. Schlegel
Da staunen Groß und Klein: Uwe Löschner, Chef des Nussknackermuseums Neuhausen, und sein Sohn Karl bewundern den Neuankömmling. Bild: K. Schlegel
Freiberg
Neueste Attraktion im Erzgebirge: Riesengroßes Olbernhauer Reiterlein
Von Karlheinz Schlegel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Nussknackermuseum Neuhausen gibt es eine ziemlich große Überraschung. Sie ist aber nicht das einzige Highlight, das die Besucher in den Bann zieht.

Im Nussknackermuseum Neuhausen ist ein neues Exponat eingetroffen. Es soll ab dem 1. Advent präsentiert werden und dürfte schon wegen seiner Dimensionen ein Hingucker werden: Das Riesen-Reiterlein der Olbernhauer Firma Legler ist etwa drei Meter hoch und zwei Meter lang.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
