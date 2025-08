Neuhausen hat wieder einen Bäckerladen

Frische Brötchen vor Ort: Die Bäckerei Marcel Schmieder aus Deutschneudorf im Erzgebirge bringt das Bäckerhandwerk zurück nach Neuhausen – vorerst im ehemaligen Schlecker-Markt.

Nach der Schließung der Traditionsbäckerei Gehmlich gibt es in Neuhausen im Erzgebirge wieder frische Brötchen direkt vor Ort: Im früheren Schlecker-Markt in der Schwartenbergstraße 2 hat eine neue Bäckereifiliale eröffnet. In dem Gebäude in der Ortsmitte von Neuhausen befinden sich bereits eine Drogerie sowie eine Postfiliale – nun...