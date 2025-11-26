Neuhausen: Pyramide am Wenzelplatz – Sommerfiguren weichen Weihnachtsmotiven

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frank Schneider beim Umbau der Pyramidenfiguren in Neuhausen im Erzgebirge.
Frank Schneider beim Umbau der Pyramidenfiguren in Neuhausen im Erzgebirge. Bild: Kristin Dietel
Uwe Löschner, Inhaber des Nussknackermuseums in Neuhausen, baute die Pyramidenfiguren um.
Uwe Löschner, Inhaber des Nussknackermuseums in Neuhausen, baute die Pyramidenfiguren um. Bild: Kristin Dietel
Uwe Löschner vom Nussknackermuseum Neuhausen bestückt die Pyramide mit den Weihnachtsfiguren.
Uwe Löschner vom Nussknackermuseum Neuhausen bestückt die Pyramide mit den Weihnachtsfiguren. Bild: Kristin Dietel
Die Sommerpyramidenfiguren von Neuhausen gehen in die Winterpause.
Die Sommerpyramidenfiguren von Neuhausen gehen in die Winterpause. Bild: Kristin Dietel
Die Sommerpyramide von Neuhausen im Oktober. Inzwischen wurden die Weihnachtsfiguren aufgestellt.
Die Sommerpyramide von Neuhausen im Oktober. Inzwischen wurden die Weihnachtsfiguren aufgestellt. Bild: Heike Hubricht
Frank Schneider beim Umbau der Pyramidenfiguren in Neuhausen im Erzgebirge.
Frank Schneider beim Umbau der Pyramidenfiguren in Neuhausen im Erzgebirge. Bild: Kristin Dietel
Uwe Löschner, Inhaber des Nussknackermuseums in Neuhausen, baute die Pyramidenfiguren um.
Uwe Löschner, Inhaber des Nussknackermuseums in Neuhausen, baute die Pyramidenfiguren um. Bild: Kristin Dietel
Uwe Löschner vom Nussknackermuseum Neuhausen bestückt die Pyramide mit den Weihnachtsfiguren.
Uwe Löschner vom Nussknackermuseum Neuhausen bestückt die Pyramide mit den Weihnachtsfiguren. Bild: Kristin Dietel
Die Sommerpyramidenfiguren von Neuhausen gehen in die Winterpause.
Die Sommerpyramidenfiguren von Neuhausen gehen in die Winterpause. Bild: Kristin Dietel
Die Sommerpyramide von Neuhausen im Oktober. Inzwischen wurden die Weihnachtsfiguren aufgestellt.
Die Sommerpyramide von Neuhausen im Oktober. Inzwischen wurden die Weihnachtsfiguren aufgestellt. Bild: Heike Hubricht
Freiberg
Neuhausen: Pyramide am Wenzelplatz – Sommerfiguren weichen Weihnachtsmotiven
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Tourismusverein Neuhausen lädt für den 28. November zum traditionellen Pyramide-Anschieben ein.

Figurenwechsel auf der Pyramide: Uwe Löschner und Frank Schneider haben bereits die Sommerdekoration der Pyramide am Wenzelplatz im erzgebirgischen Neuhausen gegen Weihnachtsfiguren ausgetauscht. Denn am Freitag soll die Pyramide angeschoben werden. Seit rund 40 Jahren gehört sie zum Neuhausener Advent, 2011 wurde sie nach einer Spendenaktion...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
12:39 Uhr
2 min.
Türkischer Journalist zu mehrjähriger Haft verurteilt
Journalisten stehen in der Türkei unter Druck. (Archivbild)
Schon seit fünf Monaten sitzt der bekannte Journalist Fatih Altayli in Untersuchungshaft. Nun wird er wegen Bedrohung von Präsident Erdogan verurteilt. Grund ist ein YouTube-Programm.
20.11.2025
4 min.
Mit Bildergalerie: Vom Verkaufswagen zum Museumskomplex – das Experiment Nussknackermuseum Neuhausen
 5 Bilder
Uwe Löschner ist ein leidenschaftlicher Sammler von Nussknackern.
Über 7000 Nußknacker hat Uwe Löschner in Neuhausen in seinen Vitrinen stehen. Vor 35 Jahren begann das große Experiment: das erste Nussknackermuseum Europas.
Karlheinz Schlegel
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
12:35 Uhr
2 min.
Stromausfall stoppt Prozess gegen mutmaßliche Linksextreme
Den Angeklagten wird vorgeworfen, gezielt Rechte angegriffen zu haben.
Ein Stromausfall im Gerichtssaal hat die Verhandlung gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden vorübergehend ausgebremst. Nach einer Pause soll es am frühen Nachmittag weitergehen.
03.11.2025
1 min.
„Heimatliebe“-Kalender 2026: Neuhausens schönste Seiten im Doppelpack
Undine Weise, die Leiterin der Touristinformation Neuhausen, mit den Kalendern für 2026.
In der Touristinformation Neuhausen im Erzgebirge sind ab sofort die neuen „Heimatliebe“-Kalender 2026 erhältlich.
Heike Hubricht
Mehr Artikel