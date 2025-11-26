Neuhausen: Pyramide am Wenzelplatz – Sommerfiguren weichen Weihnachtsmotiven

Der Tourismusverein Neuhausen lädt für den 28. November zum traditionellen Pyramide-Anschieben ein.

Figurenwechsel auf der Pyramide: Uwe Löschner und Frank Schneider haben bereits die Sommerdekoration der Pyramide am Wenzelplatz im erzgebirgischen Neuhausen gegen Weihnachtsfiguren ausgetauscht. Denn am Freitag soll die Pyramide angeschoben werden. Seit rund 40 Jahren gehört sie zum Neuhausener Advent, 2011 wurde sie nach einer Spendenaktion...