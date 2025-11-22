Noch drei Tage – dann öffnet der Freiberger Christmarkt: Wie weit sind die Vorbereitungen gediehen?

Freiberg
Auf dem Freiberger Obermarkt wird noch geschraubt: Am Dienstag öffnet der 34. Christmarkt mit 85 Ständen, Märchenzug und drehender Pyramide.
Auf dem Obermarkt laufen die Vorbereitungen für den 34. Freiberger Christmarkt. Die 85 Hütten stehen, Händler räumen bereits ein. Mit dabei sind langjährige Anbieter wie Gunther Schneider. „Neu an unserem Stand sind Spirituosen der Brauerei Zwönitz, darunter ein Vogelbeer-Brand“, sagt er. Sindy Küchenmeister aus Erlicht, Gemeinde...
