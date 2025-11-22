Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Noch drei Tage – dann öffnet der Freiberger Christmarkt: Wie weit sind die Vorbereitungen gediehen?

Sindy Küchenmeister bietet Zinnfiguren auf dem Freiberger Christmarkt an.
Sindy Küchenmeister bietet Zinnfiguren auf dem Freiberger Christmarkt an. Bild: E. Mildner
Gunther Schneider aus Freiberg verkauft seit drei Jahrzehnten sächsische Spirituosen auf dem Christmarkt – neu im Sortiment sind Spirituosen der Brauerei Zwönitz, darunter ein Vogelbeer-Brand.
Gunther Schneider aus Freiberg verkauft seit drei Jahrzehnten sächsische Spirituosen auf dem Christmarkt – neu im Sortiment sind Spirituosen der Brauerei Zwönitz, darunter ein Vogelbeer-Brand. Bild: Eckardt Mildner
Seit Samstag ist die fertig bestückte Pyramide auf dem Obermarkt zu sehen; bereits am Freitag hat sie sich beim Probelauf kurz gedreht.
Seit Samstag ist die fertig bestückte Pyramide auf dem Obermarkt zu sehen; bereits am Freitag hat sie sich beim Probelauf kurz gedreht. Bild: Eckhardt Mildner
Freiberg
Noch drei Tage – dann öffnet der Freiberger Christmarkt: Wie weit sind die Vorbereitungen gediehen?
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Freiberger Obermarkt wird noch geschraubt: Am Dienstag öffnet der 34. Christmarkt mit 85 Ständen, Märchenzug und drehender Pyramide.

Auf dem Obermarkt laufen die Vorbereitungen für den 34. Freiberger Christmarkt. Die 85 Hütten stehen, Händler räumen bereits ein. Mit dabei sind langjährige Anbieter wie Gunther Schneider. „Neu an unserem Stand sind Spirituosen der Brauerei Zwönitz, darunter ein Vogelbeer-Brand“, sagt er. Sindy Küchenmeister aus Erlicht, Gemeinde...
