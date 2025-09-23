Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • NS-Bezüge in Wahlwerbung? AfD-Kandidat wirbt mit „Freiberger Beobachter“ um Oberbürgermeisteramt

Replik des Titelblatts des „Freiberger Beobachters“, den Jens Uhlemann zur Bürgermeisterwahl in Freiberg herausgegeben hat.
Replik des Titelblatts des „Freiberger Beobachters“, den Jens Uhlemann zur Bürgermeisterwahl in Freiberg herausgegeben hat. Bild: Manuel Niemann
Freiberg
NS-Bezüge in Wahlwerbung? AfD-Kandidat wirbt mit „Freiberger Beobachter“ um Oberbürgermeisteramt
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Satire, gezielte Provokation oder alles ganz harmlos? Jens Uhlemann sorgt mit einer Wahlzeitung für Aufsehen: Leser kritisieren NS-Bezüge, er verwehrt sich dagegen, Experten warnen vor Tabubrüchen.

AfD-Kandidat Jens Uhlemann irritiert kurz vor der Oberbürgermeister-Wahl mit einer Werbeaktion: Mit dem „Freiberger Beobachter“ – vier Seiten aufgemacht wie eine Zeitung – wirbt er für sich. „Allein schon der Name der Zeitung hat einen gewissen NS-Bezug zum ‚Völkischen Beobachter‘“, der Parteizeitung der NSDAP, wendet sich ein...
