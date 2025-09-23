NS-Bezüge in Wahlwerbung? AfD-Kandidat wirbt mit „Freiberger Beobachter“ um Oberbürgermeisteramt

Satire, gezielte Provokation oder alles ganz harmlos? Jens Uhlemann sorgt mit einer Wahlzeitung für Aufsehen: Leser kritisieren NS-Bezüge, er verwehrt sich dagegen, Experten warnen vor Tabubrüchen.

AfD-Kandidat Jens Uhlemann irritiert kurz vor der Oberbürgermeister-Wahl mit einer Werbeaktion: Mit dem „Freiberger Beobachter“ – vier Seiten aufgemacht wie eine Zeitung – wirbt er für sich. „Allein schon der Name der Zeitung hat einen gewissen NS-Bezug zum ‚Völkischen Beobachter‘“, der Parteizeitung der NSDAP, wendet sich ein...