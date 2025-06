Nudeln, Hanf-Eis und eine Premiere: Mühlentag in der Hofmanufaktur Langhennersdorf

Ausschließlich regionale Spezialitäten gibt es bei Familie Braun in der Ölmühle von Langhennersdorf zu genießen. Außerdem kann man beim Ölpressen und Nudelwalzen zuschauen.

Noch wird gewuselt und geräumt, aber Sonntagabend soll alles vorbereitet sein: Die Hofmanufaktur vom Huttenberg in Langhennersdorf beteiligt sich am Pfingstmontag am bundesweiten Mühlentag und hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Besucher können dabei zuschauen, wie Leinöl gepresst wird oder wie Nudeln gewalzt werden. Führungen gibt es 10.30 Uhr,...