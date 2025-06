Oberbürgermeisterwahl Freiberg 2025 - Alle Infos, Kandidaten und Termine im Überblick

Freiberg.

Am 28. September 2025 findet die Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg (Sachsen) statt. Nach dem Wechsel des bisherigen Oberbürgermeisters Sven Krüger in das Amt des Landrats steht nun eine richtungsweisende Entscheidung für die Zukunft der Stadt an. Auf dieser Themenseite finden Sie alle wichtigen Informationen zur OB-Wahl Freiberg 2025. Weiter lesen...