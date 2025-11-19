Oberschöna baut auf Bildung: Einweihung des neuen Schulanbaus als Investition in die Zukunft

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unter großem Interesse wurde der Anbau feierlich eingeweiht.
Unter großem Interesse wurde der Anbau feierlich eingeweiht. Bild: Mathias Herrmann
Die Klassenzimmer im Anbau bieten viel Platz zwischen den Tischen.
Die Klassenzimmer im Anbau bieten viel Platz zwischen den Tischen. Bild: Mathias Herrmann
Schulleiterin Kathrin Lötsch ist glücklich, dass der Anbau jetzt genutzt werden kann.
Schulleiterin Kathrin Lötsch ist glücklich, dass der Anbau jetzt genutzt werden kann. Bild: Mathias Herrmann
Der Anbau überdacht den Schulhof und ist einzigartig in seiner Idee.
Der Anbau überdacht den Schulhof und ist einzigartig in seiner Idee. Bild: Mathias Herrmann
Die Tombola aus gespendeten Spielsachen war dicht umlagert.
Die Tombola aus gespendeten Spielsachen war dicht umlagert. Bild: Mathias Herrmann
Mit dem Märchen „Schneewittchen" begeisterte die 4b das Publikum.
Mit dem Märchen „Schneewittchen" begeisterte die 4b das Publikum. Bild: Mathias Herrmann
Alle Stände im Schulhaus wurden von Eltern betreut.
Alle Stände im Schulhaus wurden von Eltern betreut. Bild: Mathias Herrmann
Unter großem Interesse wurde der Anbau feierlich eingeweiht.
Unter großem Interesse wurde der Anbau feierlich eingeweiht. Bild: Mathias Herrmann
Die Klassenzimmer im Anbau bieten viel Platz zwischen den Tischen.
Die Klassenzimmer im Anbau bieten viel Platz zwischen den Tischen. Bild: Mathias Herrmann
Schulleiterin Kathrin Lötsch ist glücklich, dass der Anbau jetzt genutzt werden kann.
Schulleiterin Kathrin Lötsch ist glücklich, dass der Anbau jetzt genutzt werden kann. Bild: Mathias Herrmann
Der Anbau überdacht den Schulhof und ist einzigartig in seiner Idee.
Der Anbau überdacht den Schulhof und ist einzigartig in seiner Idee. Bild: Mathias Herrmann
Die Tombola aus gespendeten Spielsachen war dicht umlagert.
Die Tombola aus gespendeten Spielsachen war dicht umlagert. Bild: Mathias Herrmann
Mit dem Märchen „Schneewittchen" begeisterte die 4b das Publikum.
Mit dem Märchen „Schneewittchen" begeisterte die 4b das Publikum. Bild: Mathias Herrmann
Alle Stände im Schulhaus wurden von Eltern betreut.
Alle Stände im Schulhaus wurden von Eltern betreut. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Oberschöna baut auf Bildung: Einweihung des neuen Schulanbaus als Investition in die Zukunft
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem Tag der offenen Tür hat die Grundschule Oberschöna ihren neuen Anbau eingeweiht. Das Gebäude bietet weitere Klassenzimmer und einen barrierefreien Zugang.

Andrang in und um die Grundschule Oberschöna: Zum Tag der offenen Tür drängten sich dicht an dicht Gäste, Eltern und Großeltern am Übergang zum neuen Anbau. Sie wollten einen ersten Blick in die erweiterten Räumlichkeiten werfen, die ab sofort den Schulalltag bereichern werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:47 Uhr
2 min.
Ifo: Wachsende Zahl von Unternehmen fürchtet um die Existenz
Am Bau läuft es wieder etwas besser. (Symbolbild)
Vielen Firmen fehlen Aufträge, und damit wird auch das Geld knapp. Die Sorgen nehmen zu.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
10.08.2025
4 min.
Der besondere Schulanfang: Grundschule Oberschöna wächst
Tina und Patrick Löwe haben ihre Tochter Tamina am Sonnabend zur Schulanfangsfeier für die neuen Erstklässler der Grundschule Oberschöna begleitet.
Trotz sinkender Schülerzahlen werden die Klassen in Oberschöna größer. Ein scheinbares Paradoxon, das auf den zweiten Blick Sinn ergibt.
Steffen Jankowski
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
25.09.2025
4 min.
Von Chemnitz nach Mittelsaida: Wie die neue Schulleiterin als erstes für mehr Ruhe sorgt
Virginie Reichel ist die aktuelle Schulleiterin der Grundschule Mittelsaida.
Seit Jahren unterrichtet sie angehende Handwerker. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen leitet Virginie Reichel (39) nun eine Grundschule - und verlässt direkt eingetretene Pfade.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel