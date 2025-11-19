Oberschöna baut auf Bildung: Einweihung des neuen Schulanbaus als Investition in die Zukunft

Mit einem Tag der offenen Tür hat die Grundschule Oberschöna ihren neuen Anbau eingeweiht. Das Gebäude bietet weitere Klassenzimmer und einen barrierefreien Zugang.

Andrang in und um die Grundschule Oberschöna: Zum Tag der offenen Tür drängten sich dicht an dicht Gäste, Eltern und Großeltern am Übergang zum neuen Anbau. Sie wollten einen ersten Blick in die erweiterten Räumlichkeiten werfen, die ab sofort den Schulalltag bereichern werden.