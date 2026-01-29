Oberschule Sayda zeigt Fünftklässlern, was sie erwartet

Der Sprung von der vierten in die fünfte Klasse ist für Kinder und Eltern oft mit Veränderungen verbunden. Deshalb lohnt sich ein Einblick vorab.

Am Samstag, den 31. Januar, öffnet die Oberschule Sayda von 9 bis 12 Uhr ihre Türen, damit sich Schülerinnen und Schüler, sowie Eltern und Großeltern die Schule von innen anschauen können. Besucher können die Klassenräume und Fachkabinette, die Garderoben und die Turnhalle besichtigen und ihre Fragen von Hausschuhen bis Schülerverkehr