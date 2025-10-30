Objekte mit Filmgesichtern – eine neue Schau in Freiberg rückt besondere Schätze ins Rampenlicht

Freiberg
Eine Ausstellung in Freiberg zeigt Stücke aus den wissenschaftlichen Sammlungen der Bergakademie – und zeigt, wie Wissen inszeniert wird.
Was haben ein Teeservice, eine Atemmaske, Farbpigmente und Alexander von Humboldt gemeinsam? Sie alle erzählen von der Sehnsucht des Menschen, Stoffe, Formen und Farben zu begreifen und sie in Erkenntnis zu verwandeln. Die Kustodie der TU Bergakademie Freiberg lädt mit ihrer neuen Sonderausstellung im Schloss Freudenstein zu einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.