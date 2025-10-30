Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Objekte mit Filmgesichtern – eine neue Schau in Freiberg rückt besondere Schätze ins Rampenlicht

In der neuen Ausstellung in Freiberg zu sehen: Einst Atemmaske für die Arbeit unter Tage, später Filmrequisite.
In der neuen Ausstellung in Freiberg zu sehen: Einst Atemmaske für die Arbeit unter Tage, später Filmrequisite. Bild: Elke Hussel
In der neuen Ausstellung in Freiberg zu sehen: Einst Atemmaske für die Arbeit unter Tage, später Filmrequisite.
In der neuen Ausstellung in Freiberg zu sehen: Einst Atemmaske für die Arbeit unter Tage, später Filmrequisite. Bild: Elke Hussel
Freiberg
Objekte mit Filmgesichtern – eine neue Schau in Freiberg rückt besondere Schätze ins Rampenlicht
Von Elke Hussel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Ausstellung in Freiberg zeigt Stücke aus den wissenschaftlichen Sammlungen der Bergakademie – und zeigt, wie Wissen inszeniert wird.

Was haben ein Teeservice, eine Atemmaske, Farbpigmente und Alexander von Humboldt gemeinsam? Sie alle erzählen von der Sehnsucht des Menschen, Stoffe, Formen und Farben zu begreifen und sie in Erkenntnis zu verwandeln. Die Kustodie der TU Bergakademie Freiberg lädt mit ihrer neuen Sonderausstellung im Schloss Freudenstein zu einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
20.10.2025
2 min.
Vortrag in Freiberg: Wie Digitalisierung Bürokratie abbaut
Wie kann Bürokratie (Symbolbild) abgebaut werden? Dazu findet in Freiberg ein Vortrag statt.
Weniger Wege, weniger Papier, mehr Tempo: Das Rathaus Brand-Erbisdorf zeigt, wie Verwaltung digital wirklich schneller wird. Dazu gibt es am Donnerstag einen Vortrag in Freiberg.
Heike Hubricht
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10:52 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
30.09.2025
1 min.
Begeisterte Reiseleiter für Mineraliensammlung in Freiberg gesucht
Die Mineraliensammlung sucht Reiseleiter, die Besucher durch die Ausstellung führen.
Die terra mineralia sucht leidenschaftliche Reiseleiter. Diese sollen Besucher für die faszinierende Welt der Mineralien begeistern.
Julia Czaja
Mehr Artikel