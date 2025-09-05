Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • OP-Roboter, neue MVZ-Ärzte, digitale Fieberkurve: So investiert das Freiberger Krankenhaus in die Zukunft

Matthias Stolze ist seit Februar 2024 Chef der Krankenhausholding in Freiberg.
Matthias Stolze ist seit Februar 2024 Chef der Krankenhausholding in Freiberg. Bild: Claudia Steinbach
Matthias Stolze ist seit Februar 2024 Chef der Krankenhausholding in Freiberg.
Matthias Stolze ist seit Februar 2024 Chef der Krankenhausholding in Freiberg. Bild: Claudia Steinbach
Freiberg
OP-Roboter, neue MVZ-Ärzte, digitale Fieberkurve: So investiert das Freiberger Krankenhaus in die Zukunft
Von Grit Baldauf, Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freiberg. Kliniken unter Druck, hohe Verluste, dünne Personaldecken: Die schlechten Prognosen reißen nicht ab. Für das Krankenhaus Freiberg verkündet Chef Matthias Stolze jetzt dennoch gute Nachrichten.

Freie Presse: In turbulenten Zeiten haben Sie vor eineinhalb Jahren das Krankenhaus Freiberg übernommen. Wenn von drohenden Schließungen und Abbau die Rede ist, dann fällt der Name Ihrer Klinik nicht. Warum nicht?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
17:00 Uhr
3 min.
„Der menschliche Faktor ist wichtig“: Erstmals Atmungstherapeutin am Kreiskrankenhaus Freiberg
Antje Linke und Matthias Mende an einer Beatmungsmaschine im Kreiskrankenhaus Freiberg.
Es ist ein neues Aufgabenfeld für Schwester Antje: Seit Mai ist sie die erste Atmungstherapeutin am KKH. Eine Aufgabe, die ihr viel Freude macht und Patienten Hilfe bringt.
Wieland Josch
09:00 Uhr
3 min.
Studienberatung in Freiberg: Eltern fragen, Kinder schweigen
Maike Baudach berät zum Studium an der TU Bergakademie Freiberg nicht nur Studieninteressierte, sondern auch Eltern.
Noch unsicher, was nach dem Abi kommt? Die TU Bergakademie Freiberg bietet kurz vor Semesterbeginn Online-Beratungen an. Die „Freie Presse“ sprach darüber mit Studienberaterin Maike Baudach.
Paula Scharf
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel