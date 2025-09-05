OP-Roboter, neue MVZ-Ärzte, digitale Fieberkurve: So investiert das Freiberger Krankenhaus in die Zukunft

Freiberg. Kliniken unter Druck, hohe Verluste, dünne Personaldecken: Die schlechten Prognosen reißen nicht ab. Für das Krankenhaus Freiberg verkündet Chef Matthias Stolze jetzt dennoch gute Nachrichten.

Freie Presse: In turbulenten Zeiten haben Sie vor eineinhalb Jahren das Krankenhaus Freiberg übernommen. Wenn von drohenden Schließungen und Abbau die Rede ist, dann fällt der Name Ihrer Klinik nicht. Warum nicht?