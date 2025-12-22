Pfefferkuchen trifft Instant-Punsch, Curry und Biryani: Wie Menschen aus Mittelsachsen weltweit Weihnachten feiern

Bratwurst in Tokio, Curry in Kapstadt oder der Weihnachtsmann in der Zagreber Straßenbahn: So bunt kann Weihnachten sein. Drei Mittelsachsen erzählen, wie sie das Fest fern der Heimat erleben.

Am ersten Advent zündet Anna Jäger in Japan ihre Kerze aus der Heimat an, ein Geschenk ihrer Mutter. Die 22-Jährige studiert Verfahrenstechnik in Freiberg und ist für ein Praktikum in Yokohama, etwa eine Stunde von Tokio entfernt. „Es würde zu lange dauern und zu viel kosten, um extra nach Hause zu fliegen“, sagt die gebürtige Am ersten Advent zündet Anna Jäger in Japan ihre Kerze aus der Heimat an, ein Geschenk ihrer Mutter. Die 22-Jährige studiert Verfahrenstechnik in Freiberg und ist für ein Praktikum in Yokohama, etwa eine Stunde von Tokio entfernt. „Es würde zu lange dauern und zu viel kosten, um extra nach Hause zu fliegen“, sagt die gebürtige