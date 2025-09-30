Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Landrat Sven Krüger lädt in dieser Funktion zu seiner ersten Bürgersprechstunde ein.
Landrat Sven Krüger lädt in dieser Funktion zu seiner ersten Bürgersprechstunde ein. Bild: Eckardt Mildner
Landrat Sven Krüger lädt in dieser Funktion zu seiner ersten Bürgersprechstunde ein.
Landrat Sven Krüger lädt in dieser Funktion zu seiner ersten Bürgersprechstunde ein. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Premiere für Bürgersprechstunde: Landrat Sven Krüger lädt nach Freiberg ein
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 13. November lädt Sven Krüger erstmals als Landrat zur Bürgersprechstunde. Gespräche sind persönlich, telefonisch oder per Videokonferenz möglich.

Für Sven Krüger ist es eine Premiere: Am Donnerstag, dem 13. November, lädt er zu seiner ersten Bürgersprechstunde ins Landratsamt nach Freiberg ein. Interessierte können an diesem Tag zwischen 17 und 20 Uhr mit dem Landrat ins Gespräch kommen – entweder persönlich, telefonisch oder per Videokonferenz. Bei der Anmeldung werden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.08.2025
3 min.
Eine ganz besondere Trauung in Freiberg: Wenn ein Landrat die Hochzeitsrede hält
Sven Krüger (l.) hielt die Hochzeitsrede für Anja Schmidt und Sven Gemeinhardt.
Zwei Jahre lang konnte Sven Krüger, als er noch Oberbürgermeister von Freiberg war, Ehen schließen. Nun als Landrat ist das nicht mehr möglich. Er sorgte dennoch für einen besonderen Moment.
Wieland Josch
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
07.09.2025
1 min.
Landratsamt in Freiberg: Start für die neuen Azubis und Studenten
Eingang zum Landratsamt Mittelsachsen an der Frauensteiner Straße in Freiberg.
Ausbildungsbeginn für 17 junge Menschen im Landratsamt Mittelsachsen. Bewerbungen für 2026 sind schon möglich.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel