Premiere für Bürgersprechstunde: Landrat Sven Krüger lädt nach Freiberg ein

Freiberg
Am 13. November lädt Sven Krüger erstmals als Landrat zur Bürgersprechstunde. Gespräche sind persönlich, telefonisch oder per Videokonferenz möglich.
Für Sven Krüger ist es eine Premiere: Am Donnerstag, dem 13. November, lädt er zu seiner ersten Bürgersprechstunde ins Landratsamt nach Freiberg ein. Interessierte können an diesem Tag zwischen 17 und 20 Uhr mit dem Landrat ins Gespräch kommen – entweder persönlich, telefonisch oder per Videokonferenz. Bei der Anmeldung werden...
