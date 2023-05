Quad fährt gegen Brückenpfeiler in Deutschenbora: Fahrer schwer verletzt

Ein Quadfahrer ist bei einem Unfall am Männertag auf einem Feldweg bei Deutschenbora schwer verletzt worden. Der 27-jährige Mann war laut Polizeidirektion Dresden am Donnerstag, 11.45 Uhr auf dem Weg unterhalb der Autobahn 4 in dem Nossener Ortsteil unterwegs. Dort fuhr er auf das Fundament eines Brückenpfeilers, das Quad kippte um. Dabei erlitt...