RB 30 nach Chemnitz und Zwickau kommt später in Freiberg an

Was war die Ursache für die Verspätung der Regionalbahn über Chemnitz nach Zwickau?

Die Regionalbahn 30 von Dresden nach Zwickau hat am Dienstag Freiberg mit Verspätung erreicht. Statt planmäßig 8.51 Uhr kam der Zug erst 9.12 Uhr an. Laut einer Pendlerin aus Freiberg waren in der App der Deutschen Bahn (DB) zunächst keine Auskünfte zur Ursache abrufbar. Später wurde dort eine Reparatur an einer Weiche als Grund genannt....