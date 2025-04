Reichsbürger in Mittelsachsen müssen Waffenscheine abgeben

Knapp 14.000 Waffen befinden sich in Mittelsachsen in Privatbesitz. Die Behörden kontrollieren aber auch die Zuverlässigkeit von Waffenbesitzern und das hat in Einzelfällen auch Konsequenzen.

Es sah gefährlich aus und hat für Aufsehen gesorgt: Zwei Männer haben vor wenigen Tagen in der Stadt Penig für Jeden sichtbar Waffen mit sich geführt. Eine ähnelte einer Maschinenpistole. Ein Video von dem Auftritt der Männer kursierte in Sozialen Netzwerken. Die beiden Slowaken gaben später bei der Polizei an, aus Spaß die Softair-Waffen... Es sah gefährlich aus und hat für Aufsehen gesorgt: Zwei Männer haben vor wenigen Tagen in der Stadt Penig für Jeden sichtbar Waffen mit sich geführt. Eine ähnelte einer Maschinenpistole. Ein Video von dem Auftritt der Männer kursierte in Sozialen Netzwerken. Die beiden Slowaken gaben später bei der Polizei an, aus Spaß die Softair-Waffen...