MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Schreckschuss-Pistole vom Typ Walther P22 sieht einer echten Waffe täuschend ähnlich.
Eine Schreckschuss-Pistole vom Typ Walther P22 sieht einer echten Waffe täuschend ähnlich. Bild: Oliver Killig/dpa
Eine Schreckschuss-Pistole vom Typ Walther P22 sieht einer echten Waffe täuschend ähnlich.
Eine Schreckschuss-Pistole vom Typ Walther P22 sieht einer echten Waffe täuschend ähnlich. Bild: Oliver Killig/dpa
Sachsen
Private Aufrüstung: Immer mehr Sachsen besitzen immer mehr Schusswaffen
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Allein die Zahl Kleiner Waffenscheine für Schreckschuss- und Reizgaspistolen ist seit dem ersten Corona-Jahr um ein Viertel gestiegen. Mehr als 1100 Schusswaffen gelten zum Jahresanfang als verschwunden.

Die private Aufrüstung im Freistaat nimmt zu. Die Zahl der Waffenbesitzer, der Waffenscheine und der privaten Schusswaffen ist 2025 gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen. 32.800 Menschen (plus 300) besaßen am Jahresende mehr als registrierte 158.000 Schusswaffen oder Teile davon (plus 2447). Das geht aus Antworten des sächsischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
3 min.
Sachsen: Polizei nutzte Bodycams 2025 so oft wie nie zuvor
Bislang sind Bodycams bei der Bahn auf freiwilliger Basis im Einsatz. Im Januar kündigte der Konzern an, weitere Bahnhöfe mit Videotechnik auszustatten.
Nur in einem Bruchteil der Fälle werden die Aufnahmen als Beweis benutzt. Nach der tödlichen Attacke auf einen Zugbegleiter werden Forderungen laut, Körperkameras verstärkt bei der Bahn, Rettungsdiensten und Feuerwehr einzusetzen.
Tobias Wolf
14:04 Uhr
5 min.
Analysen: Moskau hat Nawalny mit Pfeilgift getötet
Deutschland, Großbritannien, Schweden und die Niederlande werfen Russland nach Analysen sterblicher Überreste Alexej Nawalnys vor, den Kremlkritiker mit einem starken Nervengift getötet zu haben.
Kremlkritiker Nawalny starb vor zwei Jahren in einer Strafkolonie. Die Behörden sprachen von einer natürlichen Todesursache. Deutschland und andere Europäer berichten nun etwas ganz anderes.
Jörg Blank und André Ballin, dpa
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
14:00 Uhr
2 min.
Abend mit Mitch Ryder: Rocklegende live in Lichtentanne bei Zwickau
Mitch Ryder kommt nach Lichtentanne.
Ryder bleibt eine feste Größe im Rock. Am 17. Februar steht er auf der Bühne des Kulturzentrums „St. Barbara“. Welche musikalische Reise erwartet die Besucher?
Lutz Kirchner
02.02.2026
3 min.
Aktenstau bei Sachsens Justiz: 14 mutmaßliche Straftäter wegen zu langer Ermittlungen entlassen
In den sächsischen Staatsanwaltschaften stapeln sich die Akten. Zum Jahresende lag die Zahl unerledigter Verfahren bei mehr als 47.000.
Sachsens Staatsanwaltschaften ächzen unter der Zahl unerledigter Strafverfahren. Die Folgen sind weitreichend – und das Problem könnte noch größer werden.
Tobias Wolf
14.02.2026
2 min.
Nun auch in der Gegenrichtung: Nur noch Tempo 80 auf der B 93 bei Zwickau erlaubt
Auch stadtauswärts gilt auf der B 93 bei Zwickau nun Tempo 80.
Seit dieser Woche gilt nach dem Ortsausgang Zwickau Richtung Norden nicht mehr Tempo 130. Warum wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit erst jetzt gedrosselt?
Jim Kerzig
Mehr Artikel