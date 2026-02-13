Private Aufrüstung: Immer mehr Sachsen besitzen immer mehr Schusswaffen

Allein die Zahl Kleiner Waffenscheine für Schreckschuss- und Reizgaspistolen ist seit dem ersten Corona-Jahr um ein Viertel gestiegen. Mehr als 1100 Schusswaffen gelten zum Jahresanfang als verschwunden.

Die private Aufrüstung im Freistaat nimmt zu. Die Zahl der Waffenbesitzer, der Waffenscheine und der privaten Schusswaffen ist 2025 gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen. 32.800 Menschen (plus 300) besaßen am Jahresende mehr als registrierte 158.000 Schusswaffen oder Teile davon (plus 2447). Das geht aus Antworten des sächsischen...