Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Weihnachtsfrau Gisela (l.) hat beim Adventsmarkt in Freiberg fleißig die Gäste betreut.
Weihnachtsfrau Gisela (l.) hat beim Adventsmarkt in Freiberg fleißig die Gäste betreut. Bild: Eckardt Mildner
Weihnachtsfrau Gisela (l.) hat beim Adventsmarkt in Freiberg fleißig die Gäste betreut.
Weihnachtsfrau Gisela (l.) hat beim Adventsmarkt in Freiberg fleißig die Gäste betreut. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Rekordspendensumme für Sanierung des Freiberger Doms
Von Eckardt Mildner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Dom St. Marien in Freiberg steht vor kostspieligen Sanierungsarbeiten. Beim Adventsmarkt wurde großzügig gespendet.

Der Dom St. Marien in Freiberg steht vor aufwendigen Sanierungsarbeiten. Die Kirchgemeinde rechnet mit einem höheren Millionenbetrag, der ohne Fördermittel nicht zu stemmen sei. Um Spenden zu sammeln, hat die Gemeinde erstmals einen Adventsmarkt im historischen Ensemble von Kreuzgang und Grünem Friedhof gestaltet. Neben Marktständen, Kaffee,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
26.11.2025
3 min.
Adventsmarkt am Freiberger Dom: Ein Erlebnis am Kreuzgang
Bald ist Adventsmarkt am Dom. Wilhelmine Koch mit Bettsocken, gespendet von Heidi Leibelt.
Am 29. November schaffen Tannengrün, Herrnhuter Sterne und Lichterketten am Dom St. Marien zu Freiberg eine magische Atmosphäre. Was macht diesen Ort so besonders?
Heike Hubricht
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
08:00 Uhr
3 min.
Avanciert ein Freiberger Fußballer zum Hinrunden-Torschützenkönig?
Lukas Böhme (l.), hier beim 5:1 gegen Marienberg, durfte bislang schon 13-mal jubeln.
Der BSC möchte sich in der Fußball-Sachsenklasse West gegen den Vorletzten aus Irfersgrün mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden. Auch, weil das Team im Anschluss noch etwas vorhat.
Kai Dittrich
30.11.2025
2 min.
Adventsmarkt am Dom zu Freiberg: Kuchen, Glühwein und Weihnachtsduft
Die zweite Auflage des weihnachtlichen Events im Kreuzgang und auf dem Grünen Friedhof zog abermals viele Menschen an.
Wieland Josch
Mehr Artikel