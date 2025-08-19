Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nahkauf-Inhaberin Katja Meißer (l.) und Marktleiterin Mandy Springer, die 1992 hier ihre Ausbildung begann.
Nahkauf-Inhaberin Katja Meißer (l.) und Marktleiterin Mandy Springer, die 1992 hier ihre Ausbildung begann. Bild: Siiri Klose
Nahkauf-Inhaberin Katja Meißer (l.) und Marktleiterin Mandy Springer, die 1992 hier ihre Ausbildung begann.
Nahkauf-Inhaberin Katja Meißer (l.) und Marktleiterin Mandy Springer, die 1992 hier ihre Ausbildung begann. Bild: Siiri Klose
Freiberg
Rettet den Dorfladen! Im erzgebirgischen Clausnitz kämpft der Nahkauf um sein Fortbestehen
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf die Nahversorgung des Ortsteils von Rechenberg-Bienenmühle sind andere Dörfer neidisch. Damit es so bleibt, müssen allerdings alle Clausnitzer hinter ihrem Supermarkt stehen.

Ein Brot, eine Tüte Brötchen, ein Sack Kartoffeln, Zwiebeln, Eier und eine viertel Melone – Steffi Hartmann erledigt gerade ihren Einkauf im Clausnitzer Nahkauf an der B 171. „Ich komme zweimal die Woche“, sagt sie, „und ich gehe immer hierher, auch wenn ich woanders arbeite.“ Sie ist in Clausnitz aufgewachsen und wohnt noch immer in...
