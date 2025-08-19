Rettet den Dorfladen! Im erzgebirgischen Clausnitz kämpft der Nahkauf um sein Fortbestehen

Auf die Nahversorgung des Ortsteils von Rechenberg-Bienenmühle sind andere Dörfer neidisch. Damit es so bleibt, müssen allerdings alle Clausnitzer hinter ihrem Supermarkt stehen.

Ein Brot, eine Tüte Brötchen, ein Sack Kartoffeln, Zwiebeln, Eier und eine viertel Melone – Steffi Hartmann erledigt gerade ihren Einkauf im Clausnitzer Nahkauf an der B 171. „Ich komme zweimal die Woche", sagt sie, „und ich gehe immer hierher, auch wenn ich woanders arbeite." Sie ist in Clausnitz aufgewachsen und wohnt noch immer in...