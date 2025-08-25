Ritter belagern ein Rathaus im Erzgebirge und schüren das Feuer

Eine kleine Zeltstadt bereicherte binnen vier Tagen das Zentrum von Rechenberg. Zu Füßen der Burgruine und neben der Mulde hatten Ritter mit Gefolge ihr Heerlager aufgeschlagen.

Die Akteure aus Norddeutschland gestalteten Programmpunkte im Rahmen des Burg- und Heimatfestes. „Medieval Armsmen and Stunts oder auch kurz M.AR.S. ist ein Unternehmen, das sich in erster Linie auf effektvolle und glaubhafte Showkämpfe spezialisiert hat und an Veranstaltungen teilnimmt, bei denen es um die Darstellung von mittelalterlichen...