Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Marsritter rüsten sich: Jessica benetzt die Waffen der Ritter mit pflegendem Spray.
Die Marsritter rüsten sich: Jessica benetzt die Waffen der Ritter mit pflegendem Spray. Bild: Christof Heyden
Die Marsritter rüsten sich: Jessica benetzt die Waffen der Ritter mit pflegendem Spray.
Die Marsritter rüsten sich: Jessica benetzt die Waffen der Ritter mit pflegendem Spray. Bild: Christof Heyden
Freiberg
Ritter belagern ein Rathaus im Erzgebirge und schüren das Feuer
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine kleine Zeltstadt bereicherte binnen vier Tagen das Zentrum von Rechenberg. Zu Füßen der Burgruine und neben der Mulde hatten Ritter mit Gefolge ihr Heerlager aufgeschlagen.

Die Akteure aus Norddeutschland gestalteten Programmpunkte im Rahmen des Burg- und Heimatfestes. „Medieval Armsmen and Stunts oder auch kurz M.AR.S. ist ein Unternehmen, das sich in erster Linie auf effektvolle und glaubhafte Showkämpfe spezialisiert hat und an Veranstaltungen teilnimmt, bei denen es um die Darstellung von mittelalterlichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
3 min.
„Unsere Heimat bietet Halt“: Bürgermeister beschwört zum Dorf- und Heimatfest Rechenberg-Bienenmühle die Gemeinschaft
Bürgermeister Michael Funke schlägt das Festbier-Fass in Rechenberg-Bienenmühle an.
Dass sie eine große Party gemeinsam auf die Beine stellen können, beweisen die Erzgebirger am Südrand von Mittelsachsen mit ihrem Dorf- und Heimatfest: Es gab allein 41 Festsitzungen in sieben Jahren.
Christof Heyden
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
24.08.2025
6 min.
Mit Video: „Es ebbt nicht ab“ - Heimatfest in Rechenberg-Bienenmühle erfährt Riesen-Resonanz
 28 Bilder
Blasmusik von drei Orchestern erklang zum Festsonntag. Im Bild spielt die Friedebacher Feuerwehrkapelle.
Seit Donnerstag ist ganz Rechenberg-Bienenmühle auf den Beinen: Das große Blasmusik-Festival lockt auch am Sonntag unzählige Besucher an.
Christof Heyden
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel