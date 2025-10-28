Sayda: Schwerer Unfall mit Pferdekutsche wirft Fragen auf

Eine geplante Kremserfahrt im Erzgebirge endete dramatisch. Ein Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche auf der S 212 führte zu mehreren Verletzten und einem erheblichen Schock für die Beteiligten.

Es sollte eine lustige Ausfahrt werden, ein nettes Team-Event unter Kollegen. Doch am Ende saß der Schreck tief - beim Kutscher, beim Autofahrer und bei den 19 Gästen, die am Montagabend zu einer Kremserfahrt in Sayda aufgebrochen waren. Für drei Tage waren die Mitarbeitenden eines sächsischen Unternehmens zu einer Tagung ins Erzgebirge...