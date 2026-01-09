MENÜ
  • Schnee, Unfälle und Staunen in der Notaufnahme: Sturmtief „Elli“ und die Lage in Mittelsachsen

Schneesturm „Elli“ bringt auch in Rochlitz viel Schnee, der Winterdienst (hier der städtische Bauhof) hat alle Hände voll zu tun.
Schneesturm „Elli“ bringt auch in Rochlitz viel Schnee, der Winterdienst (hier der städtische Bauhof) hat alle Hände voll zu tun. Bild: Mario Hösel
In ganz Mittelsachsen, wie hier in Sachsenburg, haben Autofahrer mit den Schneemassen zu kämpfen. Zwar sind Räumfahrzeuge unterwegs, doch oft schneit es hinter diesen schon wieder zu.
In ganz Mittelsachsen, wie hier in Sachsenburg, haben Autofahrer mit den Schneemassen zu kämpfen. Zwar sind Räumfahrzeuge unterwegs, doch oft schneit es hinter diesen schon wieder zu. Bild: Erik Frank Hoffmann
Der Freiberger Obermarkt gleicht am frühen Freitagmorgen einem Wintermärchen.
Der Freiberger Obermarkt gleicht am frühen Freitagmorgen einem Wintermärchen. Bild: Simone Le
Die Karl-Kegel-Straße in Freiberg ist am frühen Freitagmorgen fast ausgestorben, kaum ein Passant oder Autofahrer traut sich bei diesem Wetter raus.
Die Karl-Kegel-Straße in Freiberg ist am frühen Freitagmorgen fast ausgestorben, kaum ein Passant oder Autofahrer traut sich bei diesem Wetter raus. Bild: Marcel Schlenkrich
Im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg hat es mehrere Zentimeter Neuschnee gegeben. Gut zu sehen sind die Schneeverwehungen.
Im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg hat es mehrere Zentimeter Neuschnee gegeben. Gut zu sehen sind die Schneeverwehungen. Bild: Erik Frank Hoffmann
In Freiberg musste die Eisbahn am Schloss geräumt werden, damit das Schlittschuhvergnügen überhaupt möglich wird.
In Freiberg musste die Eisbahn am Schloss geräumt werden, damit das Schlittschuhvergnügen überhaupt möglich wird. Bild: Marcel Schlenkrich
Auf der Chemnitzer Straße (B169) im Striegistaler Ortsteil Arnsdorf ist am Freitagvormittag ein Sattelzug bei winterlicher Glätte von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht.
Auf der Chemnitzer Straße (B169) im Striegistaler Ortsteil Arnsdorf ist am Freitagvormittag ein Sattelzug bei winterlicher Glätte von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Völlig eingeschneite Straßen gab es wie hier in Mittweida in ganz Mittelsachsen.
Völlig eingeschneite Straßen gab es wie hier in Mittweida in ganz Mittelsachsen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Nadine Schreier und Maria Koch von der Bäckerei Sachse in Mittweida tauschen Brötchenzange gegen Schneeschieber.
Nadine Schreier und Maria Koch von der Bäckerei Sachse in Mittweida tauschen Brötchenzange gegen Schneeschieber. Bild: Dietmar Thomas
In der Frankenberger Straße in Mittweida steckt ein Lastwagen fest.
In der Frankenberger Straße in Mittweida steckt ein Lastwagen fest. Bild: Dietmar Thomas
So richtig hell wird es am Freitagmorgen nicht. Schnee und Sturm erschweren den Verkehr.
So richtig hell wird es am Freitagmorgen nicht. Schnee und Sturm erschweren den Verkehr. Bild: Tim Fischer
David Ulbricht aus Mittweida hatte einige Zeit zu tun, sein Auto vom Schnee zu befreien.
David Ulbricht aus Mittweida hatte einige Zeit zu tun, sein Auto vom Schnee zu befreien. Bild: Dietmar Thomas
In Freiberg ist die Rosine dicht.
In Freiberg ist die Rosine dicht. Bild: Marcel Schlenkrich
Das Freiräumen der Gehwege wurde zur Mammutaufgabe: Den Schneemassen war kaum beizukommen.
Das Freiräumen der Gehwege wurde zur Mammutaufgabe: Den Schneemassen war kaum beizukommen. Bild: Tim Fischer
Wer sein Auto brauchte, musste Geduld aufbringen und erst einmal freischaufeln.
Wer sein Auto brauchte, musste Geduld aufbringen und erst einmal freischaufeln. Bild: Tim Fischer
Was des Autofahrers Leid ist des Kinders Freud: Fußgänger kamen am besten mit dem Schlitten voran.
Was des Autofahrers Leid ist des Kinders Freud: Fußgänger kamen am besten mit dem Schlitten voran. Bild: Tim Fischer
Schlechte Sicht und heftiges Schneetreiben haben auf den Straßen für widrige Bedingungen gesorgt.
Schlechte Sicht und heftiges Schneetreiben haben auf den Straßen für widrige Bedingungen gesorgt. Bild: Tim Fischer
Vorsicht auf der Hainichener Straße in Freiberg: Diese ist extrem glatt.
Vorsicht auf der Hainichener Straße in Freiberg: Diese ist extrem glatt. Bild: Marcel Schlenkrich
In ganz Mittelsachsen sind die Räumfahrzeuge derzeit unterwegs.
In ganz Mittelsachsen sind die Räumfahrzeuge derzeit unterwegs. Bild: Grit Baldauf
Auch ein Rettungsdienstfahrzeug kämpft sich am Meißner Ring in Freiberg durch den Schnee.
Auch ein Rettungsdienstfahrzeug kämpft sich am Meißner Ring in Freiberg durch den Schnee. Bild: Eckardt Mildner Foto:
Die Bronzeplatte auf dem Freiberger Schloßplatz ist komplett mit Schnee bedeckt.
Die Bronzeplatte auf dem Freiberger Schloßplatz ist komplett mit Schnee bedeckt. Bild: Eckardt Mildner
Vanessa Wendt aus Kleinwaltersdorf schippt Schnee auf einen großen Haufen.
Vanessa Wendt aus Kleinwaltersdorf schippt Schnee auf einen großen Haufen. Bild: Eckardt Mildner
Wintereinbruch in der Region Freiberg: Im Bild die Leipziger Straße kurz vor dem Abzweig Meißner Ring.
Wintereinbruch in der Region Freiberg: Im Bild die Leipziger Straße kurz vor dem Abzweig Meißner Ring. Bild: Eckardt Mildner
Komplett eingeschneit war am Freitagvormittag auch Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln an der A14. Der hauseigene Winterdienst hatte reichlich zu tun, um den großen Parkplatz vom Schnee zu beräumen.
Komplett eingeschneit war am Freitagvormittag auch Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln an der A14. Der hauseigene Winterdienst hatte reichlich zu tun, um den großen Parkplatz vom Schnee zu beräumen. Bild: EHL Media/Justin Kurowski
Update
Freiberg
Schnee, Unfälle und Staunen in der Notaufnahme: Sturmtief „Elli“ und die Lage in Mittelsachsen
Von Julia Czaja, Marcel Schlenkrich, Tim Fischer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Regiobus, Schulen, Autofahrer: Sturmtief Elli zieht mit Sturm und Schnee über Deutschland. So sah es am Freitagmorgen in der Region Freiberg-Flöha-Mittweida-Rochlitz aus.

Mittlerweile hat der Schneefall nachgelassen. Aber in den frühen Morgenstunden hatten viele Menschen zu tun, aus dem Haus, zum Auto oder zum Bus zu kommen. Es hat unentwegt geschneit. Wie wird die Lage eingeschätzt?
