Schnee, Unfälle und Staunen in der Notaufnahme: Sturmtief „Elli“ und die Lage in Mittelsachsen

Freiberg
Regiobus, Schulen, Autofahrer: Sturmtief Elli zieht mit Sturm und Schnee über Deutschland. So sah es am Freitagmorgen in der Region Freiberg-Flöha-Mittweida-Rochlitz aus.
Mittlerweile hat der Schneefall nachgelassen. Aber in den frühen Morgenstunden hatten viele Menschen zu tun, aus dem Haus, zum Auto oder zum Bus zu kommen. Es hat unentwegt geschneit. Wie wird die Lage eingeschätzt?
