In Colmnitz kippte eine Pferdekutsche mit zehn Insassen um. Ein achtjähriger Junge lenkte den Wagen. Der Kutscher war alkoholisiert.
In Colmnitz kippte eine Pferdekutsche mit zehn Insassen um. Ein achtjähriger Junge lenkte den Wagen. Der Kutscher war alkoholisiert. Bild: Roland Halkasch/Archiv
In Colmnitz kippte eine Pferdekutsche mit zehn Insassen um. Ein achtjähriger Junge lenkte den Wagen. Der Kutscher war alkoholisiert.
In Colmnitz kippte eine Pferdekutsche mit zehn Insassen um. Ein achtjähriger Junge lenkte den Wagen. Der Kutscher war alkoholisiert. Bild: Roland Halkasch/Archiv
Freiberg
Schwerer Kutsch-Unfall in Sayda weckt Erinnerungen: Rückblick auf acht Unfälle in drei Jahren
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geburtstag, Hochzeit, Team-Event: Kutschfahrten können so vergnüglich sein. Doch immer wieder kommt es zu Unfällen, so wie am Montag in Sayda. Die Ursachen sind verschieden. Hier die jüngsten Fälle.

Sayda 2025: Bei einem Überholvorgang auf einer Staatsstraße in Sayda (Mittelsachsen) ist ein Autofahrer frontal mit einer Pferdekutsche zusammengestoßen. Fünf Personen wurden schwer verletzt. Die Insassen einer zweiten Kutsche mussten den Crash mit ansehen. Ein Kutschpferd wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass es vor Ort von seinen...
