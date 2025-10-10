Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag bei Naundorf ereignet.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag bei Naundorf ereignet. Bild: Marcel Schlenkrich
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag bei Naundorf ereignet.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag bei Naundorf ereignet. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Schwerer Verkehrsunfall bei Naundorf
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 66 Jährige Fiat-Panda-Fahrerin kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der Grillenburger Straße von Naundorf in Richtung Tharandt gekommen. Die 66-jährige Fahrerin eines Fiat Panda kam aus noch unbekannten Gründen in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Sie wurde durch den Rettungsdienst aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
05.10.2025
1 min.
Motorradfahrer stirbt nach schwerem Unfall auf der B 180 bei Flöha – Rettungshubschrauber im Einsatz
Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 13 Uhr auf der B 180 nahe Flöha.
Am Sonntag kam es auf der B 180 bei Flöha zu einem schweren Unfall. Die Bundesstraße war über Stunden gesperrt.
Heike Hubricht, Jan Härtel
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
23.09.2025
2 min.
Nass und dunkel: Polestar-Fahrer kommt von der B 173 in Oberschöna ab
Verkehrsunfall auf der B 173 in Oberschöna am Montagabend: Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.
Er kam von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen Streukasten und einen Baum. Doch Fahrer und Beifahrerin hatten Glück.
Marcel Schlenkrich
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
Mehr Artikel