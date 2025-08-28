„Sie liebte ihre Heimat und die Menschen“: Sachsens Regierungschef Kretschmer würdigt Heidi Hinkel

Freibergs Königin der Bütt ist nicht mehr da. Die Erschütterung über den Tod von Heidi Hinkel ist groß. Freunde und Weggefährten in Freiberg und Dresden würdigen ihr unermüdliches Tun.

Sie war eine Freibergerin mit einem unendlich weiten Herzen und auf niemanden traf die Bezeichnung „Urgestein“ so zu wie auf sie: Heidi Hinkel. Die Lehrerin, Stadträtin, Chorleiterin und unermüdliche Büttenrednerin ist am Mittwochmorgen verstorben. Das bestätigte ihr guter Freund Joachim Bressler der „Freien Presse“. Die Erschütterung... Sie war eine Freibergerin mit einem unendlich weiten Herzen und auf niemanden traf die Bezeichnung „Urgestein“ so zu wie auf sie: Heidi Hinkel. Die Lehrerin, Stadträtin, Chorleiterin und unermüdliche Büttenrednerin ist am Mittwochmorgen verstorben. Das bestätigte ihr guter Freund Joachim Bressler der „Freien Presse“. Die Erschütterung...