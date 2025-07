Sie schwebte zwischen Leben und Tod: Was eine starke Frau aus Dresden mit Roland Kaiser gemeinsam hat

Lange hatte sie die Anzeichen ignoriert, dann schlug das Schicksal zu. Nicole Ritzel schwebte zwischen Leben und Tod. Ihre Rettung kam per Organspende. Dafür wirbt sie jetzt gemeinsam mit anderen.

Mit einem lauten Klingelkonzert biegen die 34 Radfahrer in ihren bunten Trikots am Freitag kurz nach 9 Uhr in das Rondell vor dem Kreiskrankenhaus Freiberg ein. Sie verbreiten jede Menge gute Laune und freuen sich auf einen interessanten Zwischenstopp in der Gesundheitseinrichtung. Seit Sonntag sind sie schon mit ihrer „Tour pro Organspende“...