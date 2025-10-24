Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wie geht es mit dem Hammer-Markt in Siebenlehn weiter?
Wie geht es mit dem Hammer-Markt in Siebenlehn weiter?
Freiberg
Siebenlehn, Döbeln, Jahnatal: Wie geht es mit den Hammer-Märkten weiter?
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Einrichtungsgigant Hammer hat für die drei Standorte in Siebenlehn an der A 4, Döbeln und Jahnatal bei Ostrau unterschiedliche Pläne.

Am Hammer-Fachmarkt in Siebenlehn sorgen Schilder für Gesprächsstoff: „Wir schließen – Neueröffnung mit neuem Konzept“ und „Alles reduziert“. Wie geht es weiter? Eine Unternehmenssprecherin bestätigt auf Anfrage der „Freien Presse“, dass der Standort an der A 4 bei Siebenlehn erhalten bleiben sollen. Das gelte auch für den...
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
10.10.2025
3 min.
Hammer-Markt in Zwickau: Befürchtungen von Kunden und Mitarbeitern werden wahr
Der Hammer Einrichtungsmarkt schließt nach der Insolvenz des Mutterkonzerns.
Zwickaus Hammer-Markt in Schedewitz spürt die Auswirkungen der Insolvenz des Mutterkonzerns. Er wird geschlossen. Nur wann steht noch nicht fest. Schon jetzt gibt es Einschränkungen.
Frank Dörfelt
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
02.10.2025
2 min.
Hammer-Märkte: Diesen Filialen in Sachsen droht die Schließung
66 der bundesweit etwa 180 Hammer-Märkten droht das Aus. Das berichtet das „Westfalen-Blatt“ mit Bezug auf eine interne Streichliste.
Die Unternehmensgruppe Schlau ist insolvent. Geplant ist daher auch ein Kahlschlag bei den Hammer-Fachmärkten. Auf einer internen Schließungsliste stehen etliche Filialen in Sachsen, darunter zwei in der Region.
Jürgen Becker
Mehr Artikel