Der Hammer-Markt in Siebenlehn wird im nächsten Jahr umgebaut.
Der Hammer-Markt in Siebenlehn wird im nächsten Jahr umgebaut. Bild: Eckardt Mildner
Der Hammer-Markt in Siebenlehn wird im nächsten Jahr umgebaut.
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Siebenlehn und Jahnatal: Wie es mit den Hammermärkten weitergeht
Redakteur
Von Heike Hubricht
In Siebenlehn und Jahnatal gibt es neue Informationen zu den Hammer-Fachmärkten. Was ab Januar geschehen soll – und was nicht – steht nun fest.

Gute Nachricht: Die Hammer-Fachmärkte in Siebenlehn und Jahnatal werden zum Jahreswechsel nicht wie zuvor angekündigt für den geplanten Umbau schließen. Damit korrigiert das Unternehmen eine frühere Planung, die von einer Schließung zum Jahresende ausging.
