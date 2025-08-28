Silbermann-Tage starten mit Barockorchester in Chemnitz-Hilbersdorf

Im Lokschuppen beginnen die 26. Silbermann-Tage, die weiter ihren Mittelpunkt in Freiberg haben. Bert van den Brink, Tom Pauls und die Mittelsächsische Philharmonie gastieren.

Der Klang Europas wird bei den 26. Silbermann-Tagen durch die Region hallen. Eröffnet werden sie im Lokschuppen am Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz-Hilbersdorf mit einem Konzert mit dem European Union Baroque Orchestra (EUBO). Dabei lässt das Orchester das Programm „Europa tanzt" erklingen.