Silbermann-Tage starten mit Barockorchester in Chemnitz-Hilbersdorf

Freiberg
Im Lokschuppen beginnen die 26. Silbermann-Tage, die weiter ihren Mittelpunkt in Freiberg haben. Bert van den Brink, Tom Pauls und die Mittelsächsische Philharmonie gastieren.
Der Klang Europas wird bei den 26. Silbermann-Tagen durch die Region hallen. Eröffnet werden sie im Lokschuppen am Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz-Hilbersdorf mit einem Konzert mit dem European Union Baroque Orchestra (EUBO). Dabei lässt das Orchester das Programm „Europa tanzt“ erklingen.
