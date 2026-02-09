Silberpreis-Rallye: Was ein Edelmetallhändler in Freiberg jetzt erwartet

Auf eine rasant wachsende Nachfrage will Thomas Delling in seinem Geschäft in der Silberstadt reagieren. Mancher seiner Kunden nimmt jetzt Gewinne mit. Beim Ankauf erleben andere eine enttäuschende Überraschung.

Es ist der Traum jedes Sparers: Statt zuzusehen, wie Papiergeld Monat für Monat an Wert verliert und nur geringe Zinsen abwirft, mit einer Anlage innerhalb kurzer Zeit einen hohen Gewinn bei geringem Risiko einzustreichen. Der Erfüllung dieses Traums nahe kommt, wer in Gold oder in Silber investiert hat. Wer vor einem Jahr zum Beispiel die... Es ist der Traum jedes Sparers: Statt zuzusehen, wie Papiergeld Monat für Monat an Wert verliert und nur geringe Zinsen abwirft, mit einer Anlage innerhalb kurzer Zeit einen hohen Gewinn bei geringem Risiko einzustreichen. Der Erfüllung dieses Traums nahe kommt, wer in Gold oder in Silber investiert hat. Wer vor einem Jahr zum Beispiel die...