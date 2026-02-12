MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Janet Friedemann berät in der Goldlounge der Volksbank zum Thema Edelmetall.
Janet Friedemann berät in der Goldlounge der Volksbank zum Thema Edelmetall. Bild: Wolkenhell/Volksbank
Janet Friedemann berät in der Goldlounge der Volksbank zum Thema Edelmetall.
Janet Friedemann berät in der Goldlounge der Volksbank zum Thema Edelmetall. Bild: Wolkenhell/Volksbank
Mittweida
Mittelsachsen im Goldfieber? Bank in Mittweida reagiert auf Rekordnachfrage
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kreissparkasse und Volksbank spüren die wachsende Nachfrage nach Edelmetallen. Die Preisrallye scheint zwar vorüber. Doch jetzt rückt das Altgold in den Mittelpunkt des Interesses.

Lange Zeit galt es eher als eher selten genutzte Alternative zum Geldgeschenk im Umschlag und nur als Langfrist-Anlageform. Doch die jüngste Preisrallye für Gold oder Silber hat sich nicht nur bei gut informierten Anlegern herumgesprochen. Außergewöhnliche Kursgewinne im Edelmetallhandel innerhalb weniger Monate haben viele Mittelsachsen zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.02.2026
4 min.
Silberpreis-Rallye: Was ein Edelmetallhändler in Freiberg jetzt erwartet
Edelmetallhändler Thomas Delling handelt mit Anlagemünzen in Freiberg.
Auf eine rasant wachsende Nachfrage will Thomas Delling in seinem Geschäft in der Silberstadt reagieren. Mancher seiner Kunden nimmt jetzt Gewinne mit. Beim Ankauf erleben andere eine enttäuschende Überraschung.
Jan Leißner
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
27.01.2026
4 min.
„Wahnsinn“ rund um Gold und Silber: Preis-Explosion wirbelt auch Lichtensteiner Münzhandel durcheinander
Grit Streubel mit silbernen 20-Euro-Gedenkmünzen der Bundesrepublik: Wegen der Preisexplosion gibt es erstmals einen Ausgabestopp für derartige Münzen.
Die Edelmetall-Preise schießen scheinbar unaufhaltsam nach oben. Dies hat Folgen auch für eine der letzten Münzhändlerinnen Westsachsens und die vielen Sammler, die regelmäßig bei ihr kaufen.
Bernd Appel
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
Mehr Artikel