Silberstadtbahn Freiberg: 11.400 Gäste 2025 trotz Zwangspause – Start 2026 zu Ostern geplant

Die Silberstadtbahn blickt auf eine Saison mit Unterbrechung zurück: Nach einer mutwilligen Beschädigung der Zugmaschine stand die Bahn 2025 rund zwei Monate still. Für 2026 gibt es einige Änderungen.

Die Silberstadtbahn in Freiberg hat ihre Saison 2025 insgesamt positiv abgeschlossen – auch wenn der Betrieb über Wochen ausgebremst wurde. Laut Organisatorin Ulrike Jurk nutzten rund 11.400 Gäste das Angebot, hinzu kamen Welterbe-Kids-Angebote und Sonderfahrten. „Die Zahlen schließen ans Vorjahr an", so Jurk. Der Start in die siebte...