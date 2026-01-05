Silberstadtloipe in Freiberg gespurt: Skilanglauf im Stadtwald wieder möglich

Frisch gespurt und schon gut besucht: Im Freiberger Stadtwald wartet eine präparierte Runde auf Wintersportler.

Wintersportfreunde in Freiberg können aufatmen: Skilanglauf ist wieder möglich. Die stadtnahe Silberstadtloipe im Stadtwald wurde frisch gespurt und lädt zu winterlicher Bewegung ein. Dank des Einsatzes der Mitglieder des SV Linda ist die Strecke präpariert. Das teilte Philipp Preißler, Leiter des Büros des Freiberger Oberbürgermeisters und...