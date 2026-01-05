MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Silberstadtloipe von Freiberg nach Linda ist wieder gespurt.
Die Silberstadtloipe von Freiberg nach Linda ist wieder gespurt. Bild: Matthias Wolf/Jürgen Pfeiffer
Die Loipe vom Freiberger Wasserberg nach Linda ist wieder gespurt.
Die Loipe vom Freiberger Wasserberg nach Linda ist wieder gespurt. Bild: Matthias Wolf
Langlaufen ist derzeit auch im Freiberger Stadtwald möglich.
Langlaufen ist derzeit auch im Freiberger Stadtwald möglich. Bild: Frank Pfeiffer/SV Linda
Die Silberstadtloipe von Freiberg nach Linda, Stadtteil von Brand-Erbisdorf.
Die Silberstadtloipe von Freiberg nach Linda, Stadtteil von Brand-Erbisdorf. Bild: Tilo Steiner
Die Silberstadtloipe von Freiberg nach Linda ist wieder gespurt.
Die Silberstadtloipe von Freiberg nach Linda ist wieder gespurt. Bild: Matthias Wolf/Jürgen Pfeiffer
Die Loipe vom Freiberger Wasserberg nach Linda ist wieder gespurt.
Die Loipe vom Freiberger Wasserberg nach Linda ist wieder gespurt. Bild: Matthias Wolf
Langlaufen ist derzeit auch im Freiberger Stadtwald möglich.
Langlaufen ist derzeit auch im Freiberger Stadtwald möglich. Bild: Frank Pfeiffer/SV Linda
Die Silberstadtloipe von Freiberg nach Linda, Stadtteil von Brand-Erbisdorf.
Die Silberstadtloipe von Freiberg nach Linda, Stadtteil von Brand-Erbisdorf. Bild: Tilo Steiner
Freiberg
Silberstadtloipe in Freiberg gespurt: Skilanglauf im Stadtwald wieder möglich
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frisch gespurt und schon gut besucht: Im Freiberger Stadtwald wartet eine präparierte Runde auf Wintersportler.

Wintersportfreunde in Freiberg können aufatmen: Skilanglauf ist wieder möglich. Die stadtnahe Silberstadtloipe im Stadtwald wurde frisch gespurt und lädt zu winterlicher Bewegung ein. Dank des Einsatzes der Mitglieder des SV Linda ist die Strecke präpariert. Das teilte Philipp Preißler, Leiter des Büros des Freiberger Oberbürgermeisters und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Heide Fennert aus Linda zeigt „Liebesknoten und andere Wunder“ im Kornhaus Freiberg
Im Kornhaus Freiberg ist die Ausstellung „Liebesknoten und andere Wunder“ der Künstlerin Heide Fennert aus Linda bei Brand-Erbisdorf zu sehen.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
11:00 Uhr
5 min.
Die Bilanz der Silvesternacht im Raum Freiberg-Flöha: Ein Schwerverletzter, eine Festnahme und viele Bilder
 21 Bilder
Prosit Neujahr: Wie hier im Freiberger Tivoli ist vielerorts gefeiert worden.
Silvester und Neujahrsmorgen in der Region: Die Polizei meldete mehrere „silvestertypische Einsätze“ in der Region. Aber es gibt auch Positives zu berichten.
Steffen Jankowski
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
06.01.2026
2 min.
Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg
Domen Prevc ist der Sieg bei der Vierschanzentournee kaum noch zu nehmen.
In Bischofshofen steigt das große Tournee-Finale. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprechen über den designierten Gesamtsieger.
06.01.2026
2 min.
Maschinenbauer wollen junge Ingenieure mit KI-Kompetenz
Ohne KI sind die Job-Aussichten für junge Ingenieure mau.
KI-Kompetenzen werden für angehende Ingenieure im Maschinenbau immer wichtiger. Doch viele Unternehmen sehen Mängel in der Hochschulausbildung.
Mehr Artikel