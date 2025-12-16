Siltronic AG: Gehaltsabrundung bringt 3635 Euro für Kinderschutzbund Freiberg

Seit Jahresbeginn sammelten Siltronic AG-Mitarbeiter über 7200 Euro für soziale Zwecke. Die Hälfte wurde dem Kinderschutzbund Freiberg gespendet. Was geschieht mit dem Geld?

Der Kinderschutzbund Freiberg kann sich über eine Zuwendung von 3635,30 Euro freuen. Das Geld war von Mitarbeitern der Siltronic AG in Deutschland gespendet worden. Sie hatten ihr monatliches Gehalt auf den nächstniedrigeren vollen Eurobetrag abgerundet. Die so gesammelten Cent-Beträge fließen in soziale Projekte. Die Teilnahme ist freiwillig...