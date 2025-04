Sinkende Gastro-Steuer: Kommt das bei Gästen in Mittelsachsen an?

Die neue Bundesregierung will die Mehrwertsteuer in der Gastronomie ab 2026 senken. Doch ob damit Restaurantbesuche in Mittelsachsen für Gäste günstiger werden, erscheint fraglich.

Was in der Pandemiezeit bis Ende 2023 galt, soll dauerhaft ab 1. Januar 2026 gelten: Sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen, die im Restaurant verzehrt werden. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Sachsen begrüßt die im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD angekündigte Umsatzsteuerreduzierung als „notwendige Verbesserung... Was in der Pandemiezeit bis Ende 2023 galt, soll dauerhaft ab 1. Januar 2026 gelten: Sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen, die im Restaurant verzehrt werden. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Sachsen begrüßt die im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD angekündigte Umsatzsteuerreduzierung als „notwendige Verbesserung...