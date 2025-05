„So schnell bekommt man ja keinen Augenarzt-Termin“ – Augenmobil stößt in Mulda auf große Resonanz

Mehr als 20 Menschen nutzten das Augenmobil in Mulda. Dass sie selbst für die nicht-ärztliche Untersuchung zahlen mussten, hielt die Interessenten nicht ab.

Klaus Zänker aus Zethau hatte bislang immer Glück mit seinen Augen. Zwar braucht der 73-Jährige inzwischen eine Lesebrille. „Aber ich war noch nie beim Augenarzt“, berichtet er. Der Senior hatte in der „Freien Presse“ vom Halt des Augenmobils des Unternehmens Mirantus Health am 27. Mai in Mulda gelesen. Da beschloss er, die Gelegenheit...