  • Soviel Erzgebirge steckt im neuen Freiberg-Kalender: Der Lions Club Freiberg startet seine Adventskalender-Aktion

Michel Hirschfeld und Udo Babatz( v.l. beide Lions Club) mit Katja Findeisen (Wendt & Kühn) zeigen die Engelgewinne aus diesem Jahr.
Michel Hirschfeld und Udo Babatz( v.l. beide Lions Club) mit Katja Findeisen (Wendt & Kühn) zeigen die Engelgewinne aus diesem Jahr. Bild: Claudia Dohle
Freiberg
Soviel Erzgebirge steckt im neuen Freiberg-Kalender: Der Lions Club Freiberg startet seine Adventskalender-Aktion
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Lions Club Freiberg bringt erneut 5000 Adventskalender heraus. Unterstützt wird die Aktion erneut von Wendt & Kühn aus Grünhainichen. Wann gibt es die Kalender im „Freie Presse“-Ticketshop?

Seit 2014 gehört er fest zur Vorweihnachtszeit: der Adventskalender des Lions Club Freiberg. Auch in diesem Jahr bringen die Lions 5000 Exemplare heraus – und wer einen haben möchte, sollte sich beeilen. In den Vorjahren war der Kalender innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft.
