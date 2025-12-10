Freiberg
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Weihnachten ist das Fest der Familie. Dazu gehören gemütlich zusammen zu sitzen, einen Film zu sehen oder gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Genau dieses fröhlich-wohlige Gefühl wollen Stefanie Hertel, ihr Ehemann Lanny Lanner und ihre Tochter Johanna Mross auf die Bühne bringen, wenn sie am 19. Dezember in der Nikolaikirche Freiberg mit...
