Stromausfälle in Freiberg: Wie stabil ist das Mittelspannungsnetz?

Mit nur 3,1 Minuten Stromausfall pro Kunde im Jahr 2023 zeigt Freiberg, wie Versorgungssicherheit aussehen kann. Doch wie sieht es mit älteren Kabeln im Netz aus?

In den vergangen zehn Jahren hat es im Mittelspannungsnetz der Stadt Freiberg elf Stromausfälle gegeben. Das hat Axel Schneegans von den Stadtwerken Freiberg auf Anfrage von SPD-Stadtrat Alexander Geißler mitgeteilt. Im Durchschnitt sei die Stromversorgung im Jahr 2023 pro Kunde in der Silberstadt nur für 3,1 Minuten unterbrochen gewesen, so...