Sturmtief „Elli“: Schulbetrieb in Freiberg eingeschränkt

Noch bevor die Prognosen zu Glätte und Schneeverwehungen eingetroffen sind, bereiten sich Straßenmeistereien, Krankenhäuser und Schulleitungen auf die Folgen der Wetterunbilden vor.

Sturmtief „Elli" ist im Anmarsch und soll schon in der Nacht zum Freitag Schnee, Glatteis und stürmischen Wind bringen. Das hat Folgen für den Schulbetrieb in Freiberg und voraussichtlich für den Autoverkehr und ÖPNV.