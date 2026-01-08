MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Wintereinbruch wird schon in der Nacht zu Freitag erwartet.
Ein Wintereinbruch wird schon in der Nacht zu Freitag erwartet. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Ein Wintereinbruch wird schon in der Nacht zu Freitag erwartet.
Ein Wintereinbruch wird schon in der Nacht zu Freitag erwartet. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Freiberg
Sturmtief „Elli“: Schulbetrieb in Freiberg eingeschränkt
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch bevor die Prognosen zu Glätte und Schneeverwehungen eingetroffen sind, bereiten sich Straßenmeistereien, Krankenhäuser und Schulleitungen auf die Folgen der Wetterunbilden vor.

Sturmtief „Elli“ ist im Anmarsch und soll schon in der Nacht zum Freitag Schnee, Glatteis und stürmischen Wind bringen. Das hat Folgen für den Schulbetrieb in Freiberg und voraussichtlich für den Autoverkehr und ÖPNV.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
17:30 Uhr
2 min.
Sturmtief „Elli“: Wo es in Mittelsachsen heikel werden kann
Der Winterdienst wird auch in Mittelsachsen am Freitag gefragt sein.
Sturmtief „Elli“ ist im Anmarsch und soll schon in der Nacht zum Freitag Schnee, Glatteis und stürmischen Wind bringen. In Mittelsachsen bereiten sich Winterdienst und Kliniken vor. Bei Regiobus wird nach aktueller Lage vor Ort entschieden.
Jan Leißner
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
18:25 Uhr
5 min.
Sturmtief „Elli“ trifft das Erzgebirge: Wo Schulen am Freitag wegen Schnee und Glätte geschlossen bleiben
Der Winterdienst dürfte in den kommenden Tagen wieder gut zu tun haben.
Sturmtief „Elli“ sorgt für unsichere Schulwege. Im Erzgebirge bleiben einige Schulen wegen des Wetters geschlossen. Eine generelle Empfehlung dafür gibt es aber nicht. Und wie plant der Regionalverkehr Erzgebirge?
Michael Urbach
Mehr Artikel