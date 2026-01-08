MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Winterdienst wird auch in Mittelsachsen am Freitag gefragt sein.
Der Winterdienst wird auch in Mittelsachsen am Freitag gefragt sein. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Der Winterdienst wird auch in Mittelsachsen am Freitag gefragt sein.
Der Winterdienst wird auch in Mittelsachsen am Freitag gefragt sein. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Mittweida
Sturmtief „Elli“: Wo es in Mittelsachsen heikel werden kann
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sturmtief „Elli“ ist im Anmarsch und soll schon in der Nacht zum Freitag Schnee, Glatteis und stürmischen Wind bringen. In Mittelsachsen bereiten sich Winterdienst und Kliniken vor. Bei Regiobus wird nach aktueller Lage vor Ort entschieden.

Die Straßenmeistereien sind des Landkreises Mittelsachsen sind grundsätzlich auf die angekündigten Wetterunbilden am Freitag vorbereitet, wie der Sprecher der Kreisverwaltung André Kaiser am Donnerstag versicherte. Die Fahrzeuge seien gerüstet, Dienstpläne besetzt. Maximal stehen rund 60 Fahrzeuge in Mittelsachsen zur Schneeberäumung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
17:30 Uhr
2 min.
Sturmtief „Elli“: Schulbetrieb in Freiberg eingeschränkt
Ein Wintereinbruch wird schon in der Nacht zu Freitag erwartet.
Noch bevor die Prognosen zu Glätte und Schneeverwehungen eingetroffen sind, bereiten sich Straßenmeistereien, Krankenhäuser und Schulleitungen auf die Folgen der Wetterunbilden vor.
Jan Leißner
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
Mehr Artikel