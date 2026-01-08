Sturmtief „Elli“: Wo es in Mittelsachsen heikel werden kann

Sturmtief „Elli“ ist im Anmarsch und soll schon in der Nacht zum Freitag Schnee, Glatteis und stürmischen Wind bringen. In Mittelsachsen bereiten sich Winterdienst und Kliniken vor. Bei Regiobus wird nach aktueller Lage vor Ort entschieden.

Die Straßenmeistereien sind des Landkreises Mittelsachsen sind grundsätzlich auf die angekündigten Wetterunbilden am Freitag vorbereitet, wie der Sprecher der Kreisverwaltung André Kaiser am Donnerstag versicherte. Die Fahrzeuge seien gerüstet, Dienstpläne besetzt. Maximal stehen rund 60 Fahrzeuge in Mittelsachsen zur Schneeberäumung... Die Straßenmeistereien sind des Landkreises Mittelsachsen sind grundsätzlich auf die angekündigten Wetterunbilden am Freitag vorbereitet, wie der Sprecher der Kreisverwaltung André Kaiser am Donnerstag versicherte. Die Fahrzeuge seien gerüstet, Dienstpläne besetzt. Maximal stehen rund 60 Fahrzeuge in Mittelsachsen zur Schneeberäumung...