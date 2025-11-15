Tabuthema Analphabetismus: Neue Schreibwerkstatt im „Bunten Haus“ Freiberg

Ab sofort bietet das Mehrgenerationenhaus „Buntes Haus“ in Freiberg montags eine offene Schreibwerkstatt an. Auch eine Ausstellung zu Analphabetismus wird eröffnet.

Wer Briefe meidet, Formulare fürchtet oder wieder sicher schreiben will, bekommt Unterstützung: Das Mehrgenerationenhaus „Buntes Haus" in Freiberg startet eine offene Schreibwerkstatt – vertraulich und kostenfrei für alle, die ihre Schriftpraxis stärken möchten. Das kündigt Yasmin Elharchani vom „Bunten Haus" an.