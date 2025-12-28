Traditionswanderung in Holzhau: Auf historischen Pfaden durch das Erzgebirge

Seit Jahrzehnten findet zwischen den Jahren im Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle eine historische Skiwanderung statt. Nur Schnee gibt es immer seltener. Doch das hält niemanden ab.

Etwas skeptisch schaut Frank Claußnitzer am Sonntagvormittag in den Himmel über Holzhau. Grau ist es und kalt. Am Vorabend hat es leicht geregnet und die Wege sind mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Claußnitzer ist Mitglied im Skifaschingsclub von Holzhau und steht am Bahnhof des Ortsteils von Rechenberg-Bienenmühle. Denn gleich soll...