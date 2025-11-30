Transporter knallt in Freiberg am Christmarkt gegen Sicherungssteine

Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Eine 44-Jährige hatte den Wagen gefahren.

Eine 44-Jährige ist mit einem Transporter am Samstag, 29. November, in Freiberg gegen Sicherungssteine gefahren, die am Christmarkt die Zufahrt sperren. Das berichtete die Polizei. Der Verkehrsunfall ist gegen 9.55 Uhr passiert. Die Frau fuhr mit dem Mercedes-Transporter auf der Fischerstraße in Richtung Korngasse und bog in diese nach rechts...