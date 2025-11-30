Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In Freiberg fuhr ein Transporter gegen die Sicherung des Christmarktes.
In Freiberg fuhr ein Transporter gegen die Sicherung des Christmarktes. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Freiberg
Transporter knallt in Freiberg am Christmarkt gegen Sicherungssteine
Von Lutz Kirchner
Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Eine 44-Jährige hatte den Wagen gefahren.

Eine 44-Jährige ist mit einem Transporter am Samstag, 29. November, in Freiberg gegen Sicherungssteine gefahren, die am Christmarkt die Zufahrt sperren. Das berichtete die Polizei. Der Verkehrsunfall ist gegen 9.55 Uhr passiert. Die Frau fuhr mit dem Mercedes-Transporter auf der Fischerstraße in Richtung Korngasse und bog in diese nach rechts...
