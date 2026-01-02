Überraschung bei Neujahrskonzert in Freiberg: Wer dirigiert denn da?

Freiberg
Luftballons platzen im Takt, eine Schreibmaschine klingelt, das Orchester singt: Das Neujahrskonzert in Freiberg startet mit Humor und Überraschungen.
Luftballons als Schlagwerk, eine mechanische Schreibmaschine als Soloinstrument und ein „Newcomer“ als Dirigent: Beim Neujahrskonzert in der Nikolaikirche Freiberg bewies die Mittelsächsische Philharmonie, wie gut festliche Musik und Humor zusammenpassen. Am 1. Januar 2026 erklang das Programm nachmittags und abends, beide Vorstellungen waren...
