Paul Plankenbichler dirigierte zum Neujahrskonzert am Donnerstag in Freiberg zum ersten Mal.
Paul Plankenbichler dirigierte zum Neujahrskonzert am Donnerstag in Freiberg zum ersten Mal. Bild: Hubricht
Intendant Sergio Raonic Lukovic (r.) begrüßte jeden Gast zum Neujahrskonzert in der Nikolaikirche Freiberg persönlich, hier Dres. Karin und Helmut Lutter.
Intendant Sergio Raonic Lukovic (r.) begrüßte jeden Gast zum Neujahrskonzert in der Nikolaikirche Freiberg persönlich, hier Dres. Karin und Helmut Lutter. Bild: Heike Hubricht
Schlagwerker Michael Winkler (r.) und Andreas Scholz mit der Schreibmaschine in der Niki Freiberg.
Schlagwerker Michael Winkler (r.) und Andreas Scholz mit der Schreibmaschine in der Niki Freiberg. Bild: Heike Hubricht
Freiberg
Überraschung bei Neujahrskonzert in Freiberg: Wer dirigiert denn da?
Redakteur
Von Heike Hubricht
Luftballons platzen im Takt, eine Schreibmaschine klingelt, das Orchester singt: Das Neujahrskonzert in Freiberg startet mit Humor und Überraschungen.

Luftballons als Schlagwerk, eine mechanische Schreibmaschine als Soloinstrument und ein „Newcomer“ als Dirigent: Beim Neujahrskonzert in der Nikolaikirche Freiberg bewies die Mittelsächsische Philharmonie, wie gut festliche Musik und Humor zusammenpassen. Am 1. Januar 2026 erklang das Programm nachmittags und abends, beide Vorstellungen waren...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
